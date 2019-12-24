Украина вычеркнула трех бывших беркутовцев из списка на обмен - адвокат

Адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Источник: Facebook-страница Рыбина, hromadske

Прямая речь Рыбина: "24 декабря украинская сторона вычеркнула из списка на обмен сотрудников батальона спецназначения "Беркут". Трех наших ребят, которые находятся в СИЗО уже практически 5 лет".

Детали: Адвокат имен бывших бойцов "Беркута" не называет, однако hromadske пишет, что речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине.

Что было раньше: 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

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