Украина вычеркнула трех бывших беркутовцев из списка на обмен - адвокат

Адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Источник: Facebook-страница Рыбина, hromadske

Детали: Адвокат имен бывших бойцов "Беркута" не называет, однако hromadske пишет, что речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине.

Дополняется...