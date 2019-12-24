Украина вычеркнула трех бывших беркутовцев из списка на обмен - адвокат

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Вторник, 24 декабря 2019, 14:07

Адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Источник: Facebook-страница Рыбина, hromadske

Детали: Адвокат имен бывших бойцов "Беркута" не называет, однако hromadske пишет, что речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине.

Дополняется...

Темы: политзаключенные Росcия Украина Беркут Майдан


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