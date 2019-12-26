Стало известно еще об одном включенном в список на обмен
Подозреваемый в причастности к гибели украинских военных на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко внесен в список на обмен удерживаемыми лицами.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Об этом стало известно 26 декабря во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, который повторно слушает дело Бутрименко после апелляции. Во время заседания суда по ходатайству прокуратуры подозреваемому также была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
По словам адвоката Елены Яркиной, теперь Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. Сейчас дело против Бутрименко не закрыто: он остается в статусе обвиняемого. Следующее заседание суда по его делу назначено на 15 января.
Прямая речь адвоката: "Позиция пострадавших такова: Бутрименко – преступник, он обвиняемый, и если его забирают, то пусть возвращают ребят из 3-го полка. Предварительные разговоры с семьями пострадавших были следующего образа: если его обменяют на других военных, которые остались в "ДНР-ЛНР", то эта позиция гуманна. Люди понимают все это. И все очень сильно хотят, чтобы Бутрименко был обменян на Сергея Глондаря и Александра Коринькова из 3-го полка спецназначения.
Предыстория:
- 16 мая 2019 года Куйбышевский районный суд Запорожской области признал Николая Бутрименко виновным в финансировании терроризма. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Однако поскольку обвиняемый находится в предварительном заключении с 1 июня 2016 года, то, по так называемому "закону Савченко", он сможет выйти на свободу уже через год.
- По данным свидетелей по его делу, Бутрименко в 2014 году сообщил поддерживаемым Россией боевикам об украинских спецназовцах возле Снежного, после чего военных обстреляли и 10 из них погибли.
- Прокуратура и пострадавшие подали апелляцию на приговор Бутрименко.
- 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что представители Красного Креста попытаются попасть на оккупированные территории, чтобы узнать, есть ли там пропавшие без вести, которых, "по разным оценкам, почти 500 человек".
- Во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 18 декабря не удалось договориться об "обмене всех на всех".
- 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. Киев должен вернуть граждан, которых удерживают боевики ОРДЛО.