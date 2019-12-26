Стало известно еще об одном включенном в список на обмен

Подозреваемый в причастности к гибели украинских военных на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко внесен в список на обмен удерживаемыми лицами.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Об этом стало известно 26 декабря во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, который повторно слушает дело Бутрименко после апелляции. Во время заседания суда по ходатайству прокуратуры подозреваемому также была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

По словам адвоката Елены Яркиной, теперь Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. Сейчас дело против Бутрименко не закрыто: он остается в статусе обвиняемого. Следующее заседание суда по его делу назначено на 15 января.

Прямая речь адвоката: "Позиция пострадавших такова: Бутрименко – преступник, он обвиняемый, и если его забирают, то пусть возвращают ребят из 3-го полка. Предварительные разговоры с семьями пострадавших были следующего образа: если его обменяют на других военных, которые остались в "ДНР-ЛНР", то эта позиция гуманна. Люди понимают все это. И все очень сильно хотят, чтобы Бутрименко был обменян на Сергея Глондаря и Александра Коринькова из 3-го полка спецназначения.

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