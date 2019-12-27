Зеленский уволил Грицака в запас
Пятница, 27 декабря 2019, 18:50
Президент Владимир Зеленский своим указом освободил от военной службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.
Источник: указ №963/2019 от 27 декабря, обнародован на сайте главы государства
Дословно: "Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".
Предыстория:
- В первый день работы Верховной Рады 9 созыва 333 народных депутата поддержали освобождение Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.
- После этого они назначили Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.
- Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицакпішов у відпустку.
- 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
- Поданняглави держави на звільнення Грицака передано Верховній Раді 30 травня.
- Зеленський уже звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.
Украинская правда