Зеленский уволил Грицака в запас

Президент Владимир Зеленский своим указом освободил от военной службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.

Источник: указ №963/2019 от 27 декабря, обнародован на сайте главы государства

Дословно: "Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

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