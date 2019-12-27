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Зеленский уволил Грицака в запас

Пятница, 27 декабря 2019, 18:50
Зеленский уволил Грицака в запас

Президент Владимир Зеленский своим указом освободил от военной службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.

Источник: указ №963/2019 от 27 декабря, обнародован на сайте главы государства

Дословно: "Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

Предыстория:

  • В первый день работы Верховной Рады 9 созыва 333 народных депутата поддержали освобождение Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.
  • После этого они назначили Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.
  • Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицакпішов у відпустку.
  • 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
  • Поданняглави держави на звільнення Грицака передано Верховній Раді 30 травня.
  • Зеленський уже звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.

Украинская правда

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Темы: ГрицакЗеленскийСБУ
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