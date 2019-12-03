Драка с Герусом: подозрение получил охранник Ляшко

Прокуратура сообщила о подозрении охраннику бывшего народного депутата Олега Ляшко из-за драки с народным депутатом Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Дословно в сообщении: "Во вторник, 03 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью".

Детали: По данным следствия, 6 ноября текущего года подозреваемый совместно с бывшим народным депутатом в помещении международного аэропорта "Борисполь" способствовал совершению преступления против народного депутата Украины.

Прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Что было раньше: Бориспольская прокуратура вручила Ляшко подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по делу о драке с Герус. Прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под арест. По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Что было ранее: Бориспольская прокуратура вручила Ляшко подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по делу о драке с Герусом.

Прокуроры просили суд отправить Ляшко под арест. По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов.

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