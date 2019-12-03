Драка с Герусом: подозрение получил охранник Ляшко
Прокуратура сообщила о подозрении охраннику бывшего народного депутата Олега Ляшко из-за драки с народным депутатом Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Дословно в сообщении: "Во вторник, 03 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью".
Детали: По данным следствия, 6 ноября текущего года подозреваемый совместно с бывшим народным депутатом в помещении международного аэропорта "Борисполь" способствовал совершению преступления против народного депутата Украины.
Прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
Что было раньше: Бориспольская прокуратура вручила Ляшко подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по делу о драке с Герус. Прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под арест. По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
Что было ранее: Бориспольская прокуратура вручила Ляшко подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по делу о драке с Герусом.
Прокуроры просили суд отправить Ляшко под арест. По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов.
Предыстория:
- 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на "слугу народа" Андрея Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.
- Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.
- Полиция открыла по этому факту уголовное производство.