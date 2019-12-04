Труба после "слива" прослушки устроил вечеринку – СМИ

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Среда, 4 декабря 2019, 09:49

Директор Госбюро расследований Роман Труба после "слива" прослушки якобы из его кабинета не уволился, а наоборот – затеял большой праздник в столичном ресторане.

Источник: Bihus.info

Детали: Закрытая вечеринка ГБР состоялась через 10 дней после "слива" – 29 ноября – в итальянском ресторане Веро Веро.

По данным журналистов, на нее прибыли Труба, его первая заместительница Ольга Варченко. Также заметили сотрудников львовского управления ГБР.

Собирал всех Труба – отмечали годовщину бюро и его руководства им.

Когда заметили возле ресторана журналистов, то вызвали полицию.

А после того, как Bihus.info обратилось к пресс-службе бюро по комментарии относительно празднования, то руководство ГБР решили вывозить с вечеринки тайком.

Для прикрытия отхода ко входу ресторана пригнали служебный автобус. Также там недождливого вечера дежурили люди с зонтиками, которые помогали посетителям выходить менее заметно. 

Что было раньше: 3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2116 о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований".

Наряду с различными нововведениями, закон приводит к увольнению Трубы.

Закон вступает в силу на следующий день после того, как будет опубликован с подписью президента. Тогда же досрочно прекращаются полномочия Трубы и его заместителей: Ольги Варченко и Александра Буряка.

Бюро из центрального органа государственной власти, подотчетного Кабмину, станет правоохранительным органом по президентской вертикали. Глава государства будет утверждать структуру ГБР, положение о Совете общественного контроля и порядок его формирования.

При этом глава Госбюро станет более самостоятельным. Сейчас часть руководящих полномочий директор делит со своими заместителями. Новые изменения сделают директора единоличным главой.

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Предыстория:

  • 21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
  • Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало", где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышен похожий на его голос.
  • Роман Труба назвал записи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией, но отказался комментировать, его ли голос там звучит.
  • На записях одного из собеседников вероятный Труба называет "Андрей", "Иосифович" (возможно, руководитель Офиса президента Андрей Богдан).
  • На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь о экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун, – ред.) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к Владимиру Александровичу".
  • Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.
  • Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".
  • На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.
  • В ГБР есть 13 производств, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, открытых в частности по заявлениям бывшего первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
  • В команде Порошенко считают, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба стал инструментом в руках Портнова. 

Темы: ГБР Труба


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