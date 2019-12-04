Труба после "слива" прослушки устроил вечеринку – СМИ

Директор Госбюро расследований Роман Труба после "слива" прослушки якобы из его кабинета не уволился, а наоборот – затеял большой праздник в столичном ресторане.

Источник: Bihus.info

Детали: Закрытая вечеринка ГБР состоялась через 10 дней после "слива" – 29 ноября – в итальянском ресторане Веро Веро.

По данным журналистов, на нее прибыли Труба, его первая заместительница Ольга Варченко. Также заметили сотрудников львовского управления ГБР.

Собирал всех Труба – отмечали годовщину бюро и его руководства им.

Когда заметили возле ресторана журналистов, то вызвали полицию.

А после того, как Bihus.info обратилось к пресс-службе бюро по комментарии относительно празднования, то руководство ГБР решили вывозить с вечеринки тайком.

Для прикрытия отхода ко входу ресторана пригнали служебный автобус. Также там недождливого вечера дежурили люди с зонтиками, которые помогали посетителям выходить менее заметно.

Что было раньше: 3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2116 о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований".

Наряду с различными нововведениями, закон приводит к увольнению Трубы.

Закон вступает в силу на следующий день после того, как будет опубликован с подписью президента. Тогда же досрочно прекращаются полномочия Трубы и его заместителей: Ольги Варченко и Александра Буряка.

Бюро из центрального органа государственной власти, подотчетного Кабмину, станет правоохранительным органом по президентской вертикали. Глава государства будет утверждать структуру ГБР, положение о Совете общественного контроля и порядок его формирования.

При этом глава Госбюро станет более самостоятельным. Сейчас часть руководящих полномочий директор делит со своими заместителями. Новые изменения сделают директора единоличным главой.

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