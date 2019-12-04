Убийство журналистки на Мальте: в ЕС призвали к немедленной отставки премьера

Глава следственной миссии ЕС на Мальте призвала премьер-министра страны немедленно уйти в отставку на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Депутат Европарламента от Нидерландов Софи Велд, которая возглавляет следственную миссию на Мальте, заявила, что ее "не успокоила" встреча с премьером Джозефом Мускатом и его министром юстиции Оуэном Бонне.

"Я думаю, что все признают, включая самого премьер-министра, что он допустил некоторые серьезные промахи, и я бы сказала, что оставаться дольше, чем необходимо – это еще одна ошибка", - сказала она журналистам.

Она добавила, что доверие между ЕС и Мальтой серьезно подорвано, и Мускат сделал немногое, чтобы развеять опасения Брюсселя.

Основная оппозиционная партия заявила в понедельник, что будет бойкотировать парламент, пока Мускат не покинет свой пост.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил в обращении к нации в воскресенье вечером, что уйдет в отставку в январе в результате давления со стороны общественности в связи с расследованием убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Несколькими часами ранее около 20 тысяч мальтийцев протестовали у здания суда в столице Валлетте, требуя, чтобы он ушел в отставку.