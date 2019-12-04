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Синоптик обещает практически идеальную декабрьскую погоду

Среда, 4 декабря 2019, 10:24

В ближайшие сутки в Украине будет сухо, ночью слегка морозно, днем ​​- с плюсовой температурой.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Украина будет находиться под влиянием черноморского антициклона, поэтому 5 декабря осадки маловероятны, только хвост дальнего влажного фронта черкнет по Луганской и Харьковской областях.

Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится: ночью 1-5 градусов, на Западе до -7-9 градусов, днем ​​в Украине предполагается +1 +5 градусов, в восточных областях от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве четверг будет сухим, ночью с небольшим морозом, -1-3 градуса, днем ​​ожидается +2 +4 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, ночью градусы особо не поменяются, днем ​​слегка потеплеет.

Прямая речь: "Сухая погода с небольшим морозом ночью и "плюсами" днем - практически идеальная декабрьская ситуация, чтобы временно отвлечься от ворчания на "не такую" погоду и заняться чем-то конструктивным".

Украинская правда
Темы: погода
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