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СБУ накрыла "ботоферму", которая предоставляла услуги РФ и боевикам

Среда, 4 декабря 2019, 18:41
СБУ накрыла ботоферму, которая предоставляла услуги РФ и боевикам
Фото: СБУ

Служба безопасности пресекла деятельность группы лиц, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты для проведения незаконных операций в интернете с участием граждан России и представителей так называемой "ДНР".

Источник: СБУ

Текст сообщения: "Аккаунты использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, незаконных финансовых операций, пересылки по почте товаров, изъятых из законного оборота.

"Ботоферма" также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине".

Детали: Правоохранители в Киеве изъяли оборудование, управляющее массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений. Вследствие обысков следователи получили "неоспоримые доказательства причастности конкретных лиц".

 
 

Украинская правда
Темы: СБУ
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