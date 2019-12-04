СБУ накрыла "ботоферму", которая предоставляла услуги РФ и боевикам

4391 просмотр
Среда, 4 декабря 2019, 19:41

Служба безопасности пресекла деятельность группы лиц, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты для проведения незаконных операций в интернете с участием граждан России и представителей так называемой "ДНР".

Источник: СБУ

Текст сообщения: "Аккаунты использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, незаконных финансовых операций, пересылки по почте товаров, изъятых из законного оборота.

"Ботоферма" также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине".

Детали: Правоохранители в Киеве изъяли оборудование, управляющее массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений. Вследствие обысков следователи получили "неоспоримые доказательства причастности конкретных лиц".

 
 
 

Украинская правда
Темы: СБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коломойский пытается впихнуть Кулика в СБУ – источник 4 декабря 2019, 12:44
В Академии аграрных наук продавали должность за миллион долларов – СБУ 4 декабря 2019, 11:27
Фигурант дела MH17 Цемах объявлен в розыск 3 декабря 2019, 13:44
Все новости
Главные новости
Подростка, найденного на колее в Прилуках, не сбивал поезд – экспертиза
СБУ задержала "единоросса", который приехал за украинским паспортом
Путин о транзите газа: Условия Украины пока неприемлемы
Убийство сына депутата: Соболев зовет на полиграф 8 человек, Грановский готов
Все новости
рейтинги

20 лучших песен 2019 года. Версия The Guardian

опрос

Треть украинских подростков травили в интернете

Дети

10 научных подсказок для родителей от американской економистки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів