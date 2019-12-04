СБУ накрыла "ботоферму", которая предоставляла услуги РФ и боевикам

Служба безопасности пресекла деятельность группы лиц, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты для проведения незаконных операций в интернете с участием граждан России и представителей так называемой "ДНР".

Источник: СБУ

Текст сообщения: "Аккаунты использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, незаконных финансовых операций, пересылки по почте товаров, изъятых из законного оборота.

"Ботоферма" также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине".

Детали: Правоохранители в Киеве изъяли оборудование, управляющее массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений. Вследствие обысков следователи получили "неоспоримые доказательства причастности конкретных лиц".