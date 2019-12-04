Гончарук и премьер Швеции обсудили заключение "промышленного безвиза" с ЕС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился в Киеве с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и обсудил, в частности, начало переговоров о заключении с ЕС Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал".

"В начале следующего года состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, в результате которого мы надеемся начать процесс переговоров по заключению Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза. На повестке дня также будет вопрос секторальной интеграции в сферах цифровых технологий, энергетики, правосудия и внутренних дел", - отметил Гончарук.

Глава украинского правительства обратил внимание Левена на тему "Северного потока-2", а также выразил надежду на поддержку Швеции в рамках Стратегии помощи для стран Восточной Европы на 2021-2027 гг. по созданию по всей территории Украины сети Офисов европейской интеграции.

Премьер-министр Швеции отметил: "Украина является одним из важнейших партнеров Швеции в вопросах сотрудничества в целях развития. Для нас важно оказывать поддержку правительству Украины для осуществления в стране ключевых реформ, в частности, реформы децентрализации. Мы также заинтересованы в укреплении двусторонней торговли. В Украине функционирует около 90 шведских компаний. Надеюсь, это число будет увеличиваться".

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Напомним: