Труба заявляет, что к его прослушке причастен работник ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что к прослушиванию его кабинета причастен работник ГБР.

Об этом он рассказал в четвер во время беседы с журналистами.

"По поводу прослушивания. К этому причастны правоохранители. Но ответ окончательный должно предоставить следствие", - сказал он, добавив, что к прослушиванию "причастен действующий работник ГБР".

Труба также рассказал, что техника для прослушивания была установлена ​​в период, когда ведомство начало открывать первые уголовные производства по экс-президенту Петру Порошенко.

На вопрос, его ли голос был на слитых в сеть записях, он ответил: "Проблема не в том, чей там голос. Эти разговоры, которые есть, их не было. 21 век. Мы можем скомпилировать любой голос".

По словам Трубы, слитые записи скомпилированы. Он еще раз подтвердил, что общался с главой Офиса президента Андреем Богданом, однако не обсуждал с ним вопросы "преследования Порошенко".

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