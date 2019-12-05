Труба заявляет, что к его прослушке причастен работник ГБР
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что к прослушиванию его кабинета причастен работник ГБР.
Об этом он рассказал в четвер во время беседы с журналистами.
"По поводу прослушивания. К этому причастны правоохранители. Но ответ окончательный должно предоставить следствие", - сказал он, добавив, что к прослушиванию "причастен действующий работник ГБР".
Труба также рассказал, что техника для прослушивания была установлена в период, когда ведомство начало открывать первые уголовные производства по экс-президенту Петру Порошенко.
На вопрос, его ли голос был на слитых в сеть записях, он ответил: "Проблема не в том, чей там голос. Эти разговоры, которые есть, их не было. 21 век. Мы можем скомпилировать любой голос".
По словам Трубы, слитые записи скомпилированы. Он еще раз подтвердил, что общался с главой Офиса президента Андреем Богданом, однако не обсуждал с ним вопросы "преследования Порошенко".
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Предыстория:
- 21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
- Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало", где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышен похожий на его голос.
- Роман Труба назвалзаписи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией, но отказался комментировать, его ли голос там звучит.
- На записях одного из собеседников вероятный Труба называет "Андрей", "Иосифович" (возможно, руководитель Офиса президента Андрей Богдан).
- На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь о экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун, – ред.) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к Владимиру Александровичу".
- Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.
- Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".
- На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.
- В ГБР есть 13 производств, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, открытых в частности по заявлениям бывшего первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
- 3 ноября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.