Труба: Порошенко готовят новое подозрение

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Четверг, 5 декабря 2019, 14:17

Директор Государственного бюро Роман Труба заявил, что бюро готовит еще одно подозрение пятому президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко.

Источник: Труба на встрече с журналистами 5 декабря

Прямая речь: "Идет подготовка второго проекта подозрении Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находим на стадии до подготовки этого проекта".

Детали: По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".

Предыстория:

  • Сергей Семочко занимал должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. До этого был руководителем экономической контрразведки СБУ.
  • В октябре 2018 года журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
  • В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
  • НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
  • Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
  • 6 апреля тогдашний президент Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, чтов ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
  • 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
  • 14 апреля Порошенко подтвердил, что уволил Семочко.
  • В мае адвокат экс-первого заместителя руководителя Службы внешней разведки заявил, что Семочко хочет через суд восстановиться в должности.

Соня Лукашова, Ирина Балачук, УП


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