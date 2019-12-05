Труба: Порошенко готовят новое подозрение

Директор Государственного бюро Роман Труба заявил, что бюро готовит еще одно подозрение пятому президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко.

Источник: Труба на встрече с журналистами 5 декабря

Прямая речь: "Идет подготовка второго проекта подозрении Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находим на стадии до подготовки этого проекта".

Детали: По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".

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Предыстория: