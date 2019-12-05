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Труба: Порошенко готовят новое подозрение

Четверг, 5 декабря 2019, 13:17
Труба: Порошенко готовят новое подозрение

Директор Государственного бюро Роман Труба заявил, что бюро готовит еще одно подозрение пятому президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко.

Источник: Труба на встрече с журналистами 5 декабря

Прямая речь: "Идет подготовка второго проекта подозрении Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находим на стадии до подготовки этого проекта".

Детали: По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".

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Предыстория:

  • 18 ноября Государственное бюро расследований передало Генпрокуратуре проект подозрения экс-президенту Петру Порошенко.

  • Следователи также подготовили просьбу снять с Порошенко неприкосновенность. Им нужно сначала получить разрешение Верховной Рады, и только после этого можно будет вручить подозрение.

  • Порошенко фигурирует во многих громких расследованиях. Однако пока ему подготовили только одно подозрение. Его суть в тому, что бывший глава государства, злоупотребляя властью, вмешивался в работу Высшего совета правосудия.

  • Сергей Семочко занимал должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. До этого был руководителем экономической контрразведки СБУ.
  • В октябре 2018 года журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
  • В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
  • НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
  • Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
  • 6 апреля тогдашний президент Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, чтов ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
  • 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
  • 14 апреля Порошенко подтвердил, что уволил Семочко.
  • В мае адвокат экс-первого заместителя руководителя Службы внешней разведки заявил, что Семочко хочет через суд восстановиться в должности.

Соня Лукашова, Ирина Балачук, УП

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Темы: ТрубаГБРПорошенко
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