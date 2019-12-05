Труба: Порошенко готовят новое подозрение
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Четверг, 5 декабря 2019, 14:17
Директор Государственного бюро Роман Труба заявил, что бюро готовит еще одно подозрение пятому президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко.
Источник: Труба на встрече с журналистами 5 декабря
Прямая речь: "Идет подготовка второго проекта подозрении Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находим на стадии до подготовки этого проекта".
Детали: По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".
Предыстория:
- Сергей Семочко занимал должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. До этого был руководителем экономической контрразведки СБУ.
- В октябре 2018 года журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
- В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
- НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
- Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
- 6 апреля тогдашний президент Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, чтов ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
- 14 апреля Порошенко подтвердил, что уволил Семочко.
- В мае адвокат экс-первого заместителя руководителя Службы внешней разведки заявил, что Семочко хочет через суд восстановиться в должности.
Соня Лукашова, Ирина Балачук, УП
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