В деле Альперина избраны меры пресечения всем подозреваемым

Антикоррупционный суд избрал меры для 11 подозреваемых в махинациях с растаможкой товаров, нанесших 77,7 млн грн ущерба государству.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Кроме одесского бизнесмена Вадима Альперина, которому избран арест или залог 70 млн грн, арестовали его партнера с альтернативой залога 18 млн грн.

Исполняющему обязанности главы отдела таможенного поста "Столичный" суд избрал стражу или залог 2 млн грн.

Сотруднику офиса Альперина суд избрал залог 576 300 грн, инспектору таможни – 192 100.

Другим шести фигурантам – экс-директору департамента фискальной службы, брокеру, двум замначальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни суд назначил ночной домашний арест.

Прокуроры САП подали в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда 9 апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции.

5 декабря суд взялся за апелляции прокуроров. По ходатайству стороны защиты рассмотрение перенесли на 12 декабря.

Что предшествовало: Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды", вышел из СИЗО.

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