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Скандал в САП: сократили прокурора, который был процкером по делу экс-главы ВСУ Князева

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 11:13
Скандал в САП: сократили прокурора, который был процкером по делу экс-главы ВСУ Князева
фото УП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сократили должность Александра Омельченко, который занимался делом экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

Источник: Омельченко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "О том, что я уже не работаю в САП, я узнал 3 июля, когда вышел на работу. Перед этим, 30 июня, я был в отпуске один день. Меня ознакомили с приказом о том, что должность начальника первого отдела сокращена и в то же время создана новая должность - начальника первого отдела - заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП, хотя такая должность законом не предусмотрена.

Произошло сокращение должности начальника первого отдела и сразу же появилась вакансия начальника первого отдела - заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП. По сути, это никакое не сокращение, а просто меня лишили должности".

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Детали: Свое увольнение Омельченко связывает с конфликтом с главой САП Александром Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".

"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было. Оснований для сокращения должности также не было, поскольку у нас 11 прокуроров мобилизованы, и ощущается нехватка кадров", - отметил он.

Прокурор считает, что в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.

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В связи с этим Омельченко обратился в Совет прокуроров с сообщением об угрозе независимости прокурора.

На вопрос, кто сейчас проводит процессуальное руководство по делу Князева, Омельченко отметил: группа прокуроров, которые вместе с ним работали над этим производством.

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Темы: Антикоррупционная прокуратураКнязев Всеволод
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