Скандал в САП: сократили прокурора, который был процкером по делу экс-главы ВСУ Князева
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сократили должность Александра Омельченко, который занимался делом экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.
Источник: Омельченко в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "О том, что я уже не работаю в САП, я узнал 3 июля, когда вышел на работу. Перед этим, 30 июня, я был в отпуске один день. Меня ознакомили с приказом о том, что должность начальника первого отдела сокращена и в то же время создана новая должность - начальника первого отдела - заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП, хотя такая должность законом не предусмотрена.
Произошло сокращение должности начальника первого отдела и сразу же появилась вакансия начальника первого отдела - заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП. По сути, это никакое не сокращение, а просто меня лишили должности".
Детали: Свое увольнение Омельченко связывает с конфликтом с главой САП Александром Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".
"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было. Оснований для сокращения должности также не было, поскольку у нас 11 прокуроров мобилизованы, и ощущается нехватка кадров", - отметил он.
Прокурор считает, что в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.
В связи с этим Омельченко обратился в Совет прокуроров с сообщением об угрозе независимости прокурора.
На вопрос, кто сейчас проводит процессуальное руководство по делу Князева, Омельченко отметил: группа прокуроров, которые вместе с ним работали над этим производством.
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Что известно о деле главы Верховного Суда Князева? Обсуждаем в подкасте "Кляті питання"
Предыстория:
- 15 мая детективы НАБУ задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. По утверждению следствия, это произошло при получении взятки почти в 3 млн долларов ($2,7 млн). Детективы также провели обыски у других судей ВС.
- Деньги судьям передали якобы за решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки.
- ВРП предоставила разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен. Потом залог уменьшили до 75 миллионов.
- Судьи Верховного суда после задержания Князева уволили его с поста главы и заявили, что это "черный день в истории суда".