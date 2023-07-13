В САП заверили, что не меняли процкера по делу Князева

В САП заверили, что прокурор Александр Омельченко остается процессуальным руководителем по делу в отношении экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Но действия Омельченко изучает руководство САП, потому что они могли "привести к недопустимости доказательств по этому делу".

Источник: комментарий САП, предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "Сокращение должности руководителя первого отдела, которую занимал Александр Омельченко, была запланирована давно. Документы для реорганизации готовились задолго до реализации дела о неправомерной выгоде экс-главы Верховного Суда.

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Заметим, была сокращена только административная должность руководителя отдела в САП. Омельченко остается прокурором САП и процессуальным руководителем по делу в отношении экс-главы Верховного Суда и не был отстранен ни от одного дела".

Детали: При этом в САП отметили, что материалы дела в отношении Князева сейчас изучаются руководителем САП Александром Клименко "в связи с рядом действий Омельченко" как процкера, которые "могли привести к недопустимости доказательств по этому делу".

В ведомстве отметили, что предоставят обществу информацию о ситуации "как только будут сняты риски негативного влияния на ход досудебного расследования" по делам, где процессуальным руководителем является Омельченко.

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Что было раньше: Прокурор Омельченко в интервью заявил, что его должность сократили. По его словам, его фактически уволили. В связи с этим Омельченко обратился в Совет прокуроров с сообщением об угрозе независимости прокурора.

Свое сокращение Омельченко связывает с конфликтом с главой САП Александром Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".

На вопрос, кто сейчас проводит процессуальное руководство по делу Князева, Омельченко отметил: группа прокуроров, которые вместе с ним работали над этим производством.

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