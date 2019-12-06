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Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти защитить капелланов

Пятница, 6 декабря 2019, 09:13
Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти защитить капелланов

Митрополит Православной церкви Украины поздравил военных с Днем вооруженных сил и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии и предоставить им социальной защиты.

Источник: пост Епифания в Facebook

Прямая речь: "С особым уважением выражаю слова благодарности всем нашим военнослужащим – храбрым мужчинам и женщинам – и поздравляю их с профессиональным праздником. Вы осуществляете очень важную миссию: защищаете родную землю, нашу независимость и свободу. Поэтому в ваш день желаю непреодолимой силы духа и Божьей защиты".

Детали: Епифаний также вспомнил о капелланах, которые "служат Богу и Украине", и каждый из которых, "порой даже с риском для собственной жизни", поддерживает дух наших защитников.

По словам митрополита, ныне есть более 600 действующих военных капелланов от ПЦУ. Они поддерживают воинов, помогают преодолевать разочарование, уныние и даже спасают жизни, предотвращая суициды, а также поддерживают семьи военнослужащих.

Епифаний добавил: несмотря на то, что институт капелланства за последние несколько лет заметно развился и утвердился, со стороны государства до сих пор не нормирован вопрос военного капелланства.

Митрополит призвал власти четко обозначить роль священника в украинской армии и позаботиться о социальной защите капелланов.

Украинская правда

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Темы: ЕпифанийПравославная Церковь УкраиныВооруженные силы
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