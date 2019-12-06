Фракция "Слуги народа" пополнилась депутатом, в Раде появилась "Довіра"
Сергей Мандзий из партии "Слуга народа" принес присягу народного депутата Украины.
Источник: пленарное заседание парламента
Детали: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу объявил о вхождении Мандзия в состав фракции "Слуга народа".
У Верховній Раді #Рада9 склав присягу народного депутата Сергій Мандзій, обраний по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу. Народний депутат увійшов фракції політичної партії «Слуга народу» ▶️https://t.co/i8ObCg0R0I pic.twitter.com/V8m2Tdyp0D— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 6, 2019
Также спикер сообщил о формировании депутатской группы "Довіра" ("Доверие"), в состав которой вошли 17 депутатов. Ее главой является Олег Кулинич, его заместителем – Валерий Лунченко,, оба внефракционные.
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Предыстория:
- 136-й номер из списка президентской партии Сергей Мандзий зашел в парламент на место Александра Кубракова, который победил в конкурсе на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
- Сергей Мандзий, 1974 года, директор ООО "РЕМБУД", член партии "Слуга народа", проживает в Хмельницком.
- Согласно данным на сайте ЦИК, Мандзий в 2015 году баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".