Сергей Мандзий из партии "Слуга народа" принес присягу народного депутата Украины.

Источник: пленарное заседание парламента

Детали: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу объявил о вхождении Мандзия в состав фракции "Слуга народа".

У Верховній Раді #Рада9 склав присягу народного депутата Сергій Мандзій, обраний по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу. Народний депутат увійшов фракції політичної партії «Слуга народу» ▶️https://t.co/i8ObCg0R0I pic.twitter.com/V8m2Tdyp0D — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 6, 2019

Также спикер сообщил о формировании депутатской группы "Довіра" ("Доверие"), в состав которой вошли 17 депутатов. Ее главой является Олег Кулинич, его заместителем – Валерий Лунченко,, оба внефракционные.

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