Фракция "Слуги народа" пополнилась депутатом

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Пятница, 6 декабря 2019, 10:15

Сергей Мандзий из партии "Слуга народа" принес присягу народного депутата Украины.

Источник: пленарное заседание парламента

Детали: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу объявил о вхождении Мандзия в состав фракции "Слуга народа".

Также спикер сообщил о формировании депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 депутатов. Ее главой является Олег Кулинич, его заместителем – Валерий Лунченко.

Предыстория:

  • 136-й номер из списка президентской партии Сергей Мандзий зашел в парламент на место Александра Кубракова, который победил в конкурсе на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
  • Сергей Мандзий, 1974 года, директор ООО "РЕМБУД", член партии "Слуга народа", проживает в Хмельницком.
  • Согласно данным на сайте ЦИК, Мандзий в 2015 году баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Алена Рощенко, УП
Темы: Слуга народа Верховная Рада


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