Порошенко: Искренне поддерживаю намерение Зеленского договориться в Париже

Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко "на правах учредителя Нормандского формата и знатока Минских договоренностей" дал рекомендации президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: Петр Порошенко на "Украинской правде"

Дословно: "Искренне поддерживаю намерение президента Зеленского договориться в Париже о сроках и механизме вывода российских войск с территории Донбасса.

Однако очень советую активно поработать над тем, чтобы привезти в Париж очередные убедительные фото-, видеокадры, спутниковые снимки, российские военные билеты, паспорта, фотодоказательства присутствия новейшего российского оружия и техники на территории украинского Донбасса".

Подробнее в статье экс-президента на УП: Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммите в Париже

Напомним: