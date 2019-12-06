Порошенко: Искренне поддерживаю намерение Зеленского договориться в Париже

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Пятница, 6 декабря 2019, 11:52
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН

Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко "на правах учредителя Нормандского формата и знатока Минских договоренностей" дал рекомендации президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: Петр Порошенко на "Украинской правде"

Дословно: "Искренне поддерживаю намерение президента Зеленского договориться в Париже о сроках и механизме вывода российских войск с территории Донбасса.

Однако очень советую активно поработать над тем, чтобы привезти в Париж очередные убедительные фото-, видеокадры, спутниковые снимки, российские военные билеты, паспорта, фотодоказательства присутствия новейшего российского оружия и техники на территории украинского Донбасса".

Подробнее в статье экс-президента на УП: Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммите в Париже

Напомним:

  • 9 декабря состоится четырехсторонний саммит в Париже с участием лидеров Германии, Франции, России и Украины.

Украинская правда
Темы: Порошенко нормандский формат Зеленский


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