Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Искренне поддерживаю намерение Зеленского договориться в Париже

Пятница, 6 декабря 2019, 10:52
Порошенко: Искренне поддерживаю намерение Зеленского договориться в Париже
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН

Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко "на правах учредителя Нормандского формата и знатока Минских договоренностей" дал рекомендации президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: Петр Порошенко на "Украинской правде"

Дословно: "Искренне поддерживаю намерение президента Зеленского договориться в Париже о сроках и механизме вывода российских войск с территории Донбасса.

Однако очень советую активно поработать над тем, чтобы привезти в Париж очередные убедительные фото-, видеокадры, спутниковые снимки, российские военные билеты, паспорта, фотодоказательства присутствия новейшего российского оружия и техники на территории украинского Донбасса".

Подробнее в статье экс-президента на УП: Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммите в Париже

Напомним:

  • 9 декабря состоится четырехсторонний саммит в Париже с участием лидеров Германии, Франции, России и Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенконормандский форматЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
Все новости...
Реклама: