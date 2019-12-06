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Зеленский повысил в звании начальника Генштаба и 5 офицеров

Пятница, 6 декабря 2019, 13:47
Хомчак - начальник Генштаба

Президент Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку и еще пяти офицерам.

Источник: указ главы государства от 5 декабря

Дословно: "Присвоить звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ".

Детали: Кроме этого командующему десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины присвоено воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Евгению Мойсюку.

Звание генерал-майора получили четыре полковника: первый заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василий Максименко, первый заместитель командующего ракетных войск и артиллерии командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Малиновский, командующий войсками оперативного командования "Схід" Александр Нестеренко и начальник Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгений Степаненко.

Напомним: Президент Владимир Зеленский 6 декабря поздравил военных с Днем Вооруженных сил и пообещал вернуть всех удерживаемых украинцев и оккупированные территории.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийармияГенштаб
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