Зеленский повысил в звании начальника Генштаба и 5 офицеров

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Пятница, 6 декабря 2019, 14:47
Хомчак - начальник Генштаба

Президент Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчак и еще пяти офицерам.

Источник: указ главы государства от 5 декабря

Дословно: "Присвоить звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ".

Детали: Кроме этого командующему десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины присвоено воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Евгению Мойсюку.

Звание генерал-майора получили четыре полковника: первый заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василий Максименко, первый заместитель командующего ракетных войск и артиллерии командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Малиновский, командующий войсками оперативного командования "Схід" Александр Нестеренко и начальник Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгений Степаненко.

Украинская правда
Темы: Зеленский армия Генштаб


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