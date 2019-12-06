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Количество погибших в одесском пожара возросло до четырех

Пятница, 6 декабря 2019, 14:51
Количество погибших в одесском пожара возросло до четырех

Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов одесского колледжа, который сгорел 4 декабря.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациямполиция Одесской области, Думская 

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших".

Детали: Ранее полиция сообщала, что из-под завалов достали обгоревшее тело женщины, личность которой устанавливается.

Вместе с тем замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий сообщал, что обнаружено тело мужчины.

Таким образом, по состоянию на 15:30 6 декабря в результате пожара погибли четыре человека, поиски еще 11-ти продолжаются. 

Предыстория:

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
  • По состоянию на 5 декабря президент сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
  • Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
  • Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента. 
  • 5 декабря на месте пожара в одесском колледже нашли тело неустановленной взрослой женщины. 
  • Погибшую идентифицировали как преподавателя колледжа Анну Бортюк.  

Украинская правда

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Темы: Одессапожаржертвы
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