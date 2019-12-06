Количество погибших в одесском пожара возросло до четырех

Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов одесского колледжа, который сгорел 4 декабря.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям, полиция Одесской области, Думская

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших".

Детали: Ранее полиция сообщала, что из-под завалов достали обгоревшее тело женщины, личность которой устанавливается.

Вместе с тем замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий сообщал, что обнаружено тело мужчины.

Таким образом, по состоянию на 15:30 6 декабря в результате пожара погибли четыре человека, поиски еще 11-ти продолжаются.

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