Количество погибших в одесском пожара возросло до четырех
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Пятница, 6 декабря 2019, 15:51
Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов одесского колледжа, который сгорел 4 декабря.
Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям, полиция Одесской области, Думская
Дословно ГСЧС: "По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших".
Детали: Ранее полиция сообщала, что из-под завалов достали обгоревшее тело женщины, личность которой устанавливается.
Вместе с тем замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий сообщал, что обнаружено тело мужчины.
Таким образом, по состоянию на 15:30 6 декабря в результате пожара погибли четыре человека, поиски еще 11-ти продолжаются.
Предыстория:
- Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
- По состоянию на 5 декабря президент сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
- Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
- После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента.
- 5 декабря на месте пожара в одесском колледже нашли тело неустановленной взрослой женщины.
- Погибшую идентифицировали как преподавателя колледжа Анну Бортюк.
Украинская правда
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