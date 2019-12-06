Генсек ОБСЕ заявил о необходимости "восстановления мостов" между РФ и Украиной

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости политических шагов ради восстановления мостов между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом.

Об этом он сказал во время пресс конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила в том числе и ОБСЕ.

"Это развитие демонстрирует одну вещь - мосты возможно восстановить, политически и практически и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей", - сказал Гремингер.

"Теперь нам нужны крупные политические шаги для восстановления мостов между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - заявил он.

Генсек выразил надежду, что саммит "нормандской четверки" на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил позитивные ожидания в связи с предстоящим саммитом "нормандской четверки", однако подчеркнул, что ядром конфликта остается Россия.