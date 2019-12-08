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Премьер-лига. "Динамо" проигрывает в Киеве "Заре"

Воскресенье, 8 декабря 2019, 18:10

В заключительном матче 17 тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" уступает луганской "Заре" со счетом 1:2.

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в воскресенье 8 декабря.

Первые минуты этого поединка были за гостями. Уже на второй минуте после удара Владислава Кабаева мяч попадает в перекладину ворот "Динамо". Через четыре минуты "Заря" выходит вперед.

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко ворвался в штрафную киевлян и ударом с угла вратарской пробил Дениса Бойко - 0:1. В последующие минут десять еще несколько опасных ударов от Артема Громова. На 22-й минуте динамовцы сравнивают счет. После подачи с фланга от Томаша Кендзером Беньямин Вербич ударом головой делает счет 1:1.

 

Концовка первого тайма уже была за "Динамо". На 32-й минуте еще один удар головой Вербича, и Никита Шевченко на этот раз мяч забрал. На 36-й минуте после навеса от Виктора Цыганкова Артем Беседин бил головой, и уже за "Зарю" играет перекладина.

На старте второго тайма подвел "Динамо" Тамаша Кадар, который получил удаление на 53-й минуте за второе предупреждение и необязательный фол в центре поля. "Заря" быстро воспользовалась численным большинством. На 55-й минуте Андрей Хомченвоський легко обыграл Кендзеру и пробил в ближний угол ворот Бойко - 1:2.

На 59-й минуте бил головой Денис Попов - прямо в руки Шевченко. На 65-й минуте еще один момент у "Зари". Александр Тимчик ударил метров с 12-ти, и Бойко отражает ногой мяч на угловой. На 72-й минуте после удара Де Пены мяч попадает в перекладину ворот луганской команды. На 86-й минуте Владислав Кочергин бил метров с 20-ти, и мяч в четвертый раз в этой игре прилетает в перекладину ворот.

Был шанс у киевлян вырвать ничью, но после удара Попова с метров восьми мяч полетел над воротами.

Другие матчи 17 тура завершились с такими результатами: "Шахтер" - "Олимпик" - 3:0, "Александрия" - "Ворскла" - 3:0, "Колос" - "Днепр-1" - 4:0, "Мариуполь" - "Львов" - 0:0, "Карпаты" - "Десна" - 2:6.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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