"Норманди": Гончарук уверяет, что о сдаче нацинтересов речь не идет

Премьер Алексей Гончарук уверяет, что во время переговоров в Нормандском формате в понедельник не может идти речь о сдаче национальных интересов Украины.

Источник: Гончарук в эфире "ТСН.Тиждень" на канале "1+1"

Прямая речь: "План А заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы.

Ни о какой сдаче интересов, в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речь принципиально. Крым и Донбасс - это территория Украины, там живут украинцы, и мы будем бороться за них, за их возвращение домой настолько, насколько это возможно".

Детали: По словам Гончарука, президент ставит перед собой на этих переговорах две главные задачи – прекращение огня и возвращение удерживаемых украинцев на родину.

Прямая речь: "После этого мы можем говорить о том, чтобы проводить выборы на этой территории. Но выборы по правилам ОБСЕ. Это означает, что должно быть обеспечено волеизъявление. Это означает, что над человеком, который будет ставить свою голос, не должен стоять человек с оружием, его не должны заставлять, он не должен бояться. А это, безусловно, означает, что на этой территории не может находиться ни одна иностранная вооруженная сила, которая потенциально может угрожать волеизъявлению".

Детали: Гончарук также заявил, что не разделяет пессимизма относительно того, что "Европа намерена сдавать Украину, принуждать ее к каким-то договоренностм".