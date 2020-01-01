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США направили в Ирак 750 военных

Среда, 1 января 2020, 05:55
США направили в Ирак 750 военных

США в ближайшее время отправят в Ирак около 750 военнослужащих.

Источник: AFP, Twitter главы Пентагона Марка Эспера, Military times

Прямая речь: "Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было сегодня ( 31 декабря - УП ) в Багдаде".

"США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились".

Детали: По данным издания Military Times, США уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache.

Что произошло ранее: Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США в воскресенье, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Темы: СШАИрак
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