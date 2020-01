США направили в Ирак 750 военных

США в ближайшее время отправят в Ирак около 750 военнослужащих.

Источник: AFP, Twitter главы Пентагона Марка Эспера, Military times

Прямая речь: "Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было сегодня ( 31 декабря - УП ) в Багдаде".

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel...