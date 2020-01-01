Под Новый год в Карпатах спасли 11 туристов

31 декабря в Карпатах спасли 11 туристов.

Источник: пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской обл.

Детали: По данным ГСЧС, во вторник в течение дня спасатели оказали помощь шестерым лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх на Закарпатье.

Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы где служба медицины оказала им профессиональную помощь.

Кроме того 31 декабря была оказана помощь группе из 5 туристов, которые заблудились во время прогулки на г.Секул возле н.п.Коростов.

Дословно: "На поиски была отправлена ​​Славская поисково - спасательная группа в количестве 6 спасателей, вскоре туристы были найдены, в медицинской помощи они не нуждались".