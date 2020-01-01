В новогоднюю ночь в Мукачево стреляли из гранатомета

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Среда, 1 января 2020, 23:58

Правоохранители Мукачево устанавливают личность правонарушителя, который в новогоднюю ночь выстрелил из ручного гранатомета на улице Ференца Листа.

Источник: полиция Закарпатской области

 

Детали: 31 декабря в 23:30 на службу "102" поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестный осуществил выстрел с предмета, похожего на ручной гранатомет.

На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, руководство Мукачевского отдела полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Закарпатской области, взрывотехники и следственно-оперативная группа Мукачевского отдела полиции в полном составе.

Дословно: "Известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда".

Украинская правда
Темы: Закарпатье оружие полиция


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