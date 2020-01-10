Появилось новое видео падения самолета МАУ
Видео, на котором зафиксировано падение самолета МАУ, разбившегося под Тегераном, появилось в Twitter 10 января.
Источник: корреспондент BBC по Ирану Али Гашем в Twitter
Детали: На видео, записанном из автомобиля, самолет горит в воздухе не менее 56 секунд и взрывается в момент контакта с землей.
Что предшествовало: Министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.
Он также заверил, что Украина потребует компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если версия удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру будет доказана.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, согласно которым украинский "Боинг" сбила иранская ракета.
- По версии спецслужб США, авиалайнер мог быть ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.