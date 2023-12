Появилось новое видео падения самолета МАУ

Видео, на котором зафиксировано падение самолета МАУ, разбившегося под Тегераном, появилось в Twitter 10 января.

Источник: корреспондент BBC по Ирану Али Гашем в Twitter

Детали: На видео, записанном из автомобиля, самолет горит в воздухе не менее 56 секунд и взрывается в момент контакта с землей.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Он также заверил, что Украина потребует компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если версия удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру будет доказана.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq