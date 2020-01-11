У Зеленского опубликовали фото доказательств сбивания самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что украинские специалисты и оперативный штаб при СНБО получали всю необходимую информацию о катастрофе самолета.

Источник: Зеленский в Facebook, Офис президента

Фото Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "В страшной трагедии в Тегеране Украины показала, что имеет на кого положиться. И оперативный штаб при СНБО в целом, и группа в Иране в частности работали круглосуточно и тщательно. Им предоставляли всю необходимую информацию.

Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования".

Дословно Офис президента: "Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки.

Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры".

Детали: Офис президента также опубликовал фото с отверстиями в корпусе самолета, образовавшимися в результате действия поражающих элементов.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

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