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У Зеленского опубликовали фото доказательств сбивания самолета МАУ

Суббота, 11 января 2020, 11:50
У Зеленского опубликовали фото доказательств сбивания самолета МАУ
Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что украинские специалисты и оперативный штаб при СНБО получали всю необходимую информацию о катастрофе самолета.

Источник: Зеленский в Facebook, Офис президента

 
Фото Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "В страшной трагедии в Тегеране Украины показала, что имеет на кого положиться. И оперативный штаб при СНБО в целом, и группа в Иране в частности работали круглосуточно и тщательно. Им предоставляли всю необходимую информацию.

Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования".

Дословно Офис президента: "Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки.

Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры".

Детали: Офис президента также опубликовал фото с отверстиями в корпусе самолета, образовавшимися в результате действия поражающих элементов.

 

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 
  • 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.
  • Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.
  • После этого президент Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.
  • 10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскийИранавиакатастрофа МАУ в Иране
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