Украина знала, что самолет МАУ был сбит, еще до заявлений других стран - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что Украина должна доказательства ракетного удара по самолету МАУ в Иране еще до того, как соответствующую информацию обнародовали партнеры из других стран.

Источник: комментарий Данилова ВВС Украина

Прямая речь: "Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран".

"Специалисты (украинские - ред.) нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили".

Детали: По мнению Данилова, именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий есть сбивание ракетой, и повлияли на Иран, чтобы тот изменил позицию.

Прямая речь: "Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, - нам это не нравится".

"И за очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону".

"Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели это (доказательства. - ред.) уже на украинской стороне".

Детали: По словам Данилова, на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

"Мы считаем это уже доказанным фактом, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики - они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара", - подчеркнул он.

На этих же фото, по словам секретаря СНБО, четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов.

"Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", - сказал Данилов.

Он также сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.

Данилов также выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимость самолета.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

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