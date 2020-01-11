Джонсон назвал заявление Ирана о сбитом украинском самолете важным шагом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Ирана о том, что он сбил украинский пассажирский самолет, "важным первым шагом".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте британского правительства.

"Признание Ираном того, что рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит по ошибке их вооруженными силами, является важным первым шагом. Это будет невероятно трудное время для всех тех семей, которые потеряли близких в таких трагических обстоятельствах. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи четырех британских жертв и обеспечить, чтобы они получили ответы, которые они заслуживают", - говорится в заявлении.

"Теперь нам нужно всеобъемлющее, прозрачное и независимое международное расследование и репатриация погибших. Великобритания будет тесно сотрудничать с Канадой, Украиной и другими нашими международными партнерами, пострадавшими в результате этой аварии", - добавил премьер.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

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