В Евросоюзе получили от МИД Ирана письмо о катастрофе самолета МАУ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель получил письмо от главы МИД Ирана Джавад Зарифа о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Источник: Twitter представителя ЕС

Прямая речь: "Получил письмо от Джавада Зарифа о рейсе PS752. Важно, что Иран пролил свет на это трагическое событие и пообещал провести полное и надлежащее расследование. Следует принять все меры для того, чтобы такая катастрофа больше не повторилась".

Детали: Высокий представитель ЕС по иностранным делам выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких.

Received a letter from @JZarif on Flight PS752. Important Iran shed light on this tragic event and promised full & proper investigation. All steps need to be taken for such a catastrophe never to happen again. My condolences go to those who lost their loved ones. #IranPlaneCrash https://t.co/JKgTXpF0hH