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В Евросоюзе получили от МИД Ирана письмо о катастрофе самолета МАУ

Суббота, 11 января 2020, 23:30
В Евросоюзе получили от МИД Ирана письмо о катастрофе самолета МАУ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель получил письмо от главы МИД Ирана Джавад Зарифа о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Источник: Twitter представителя ЕС

Прямая речь: "Получил письмо от Джавада Зарифа о рейсе PS752. Важно, что Иран пролил свет на это трагическое событие и пообещал провести полное и надлежащее расследование. Следует принять все меры для того, чтобы такая катастрофа больше не повторилась".

Детали: Высокий представитель ЕС по иностранным делам выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

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Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.
  • 10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.
  • Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке" и заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.
  • Ответственность за крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.  
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам. 
  • Также Офис президента опубликовал фото с отверстиями в корпусе самолета, образовавшимися в результате действия поражающих элементов.

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Темы: Иранкатастрофа МАУ в Иране
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