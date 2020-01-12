Трамп поддержал протесты в Тегеране

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые начались после после признания факта взбивания самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Источник: Facebook президента США

Прямая речь: "Храбром, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне от начала своего президентства и моя администрация будет продолжать выступать за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы вдохновляемся вашей отвагой.

Правительство Ирана позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий по протестов иранцев. Не имеет повториться снова резня мирных протестующих, не должно выключения Интернета. Мир наблюдает".

Детали: Трамп продублировал свое сообщение на персидском языке.

Что было раньше: В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.

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