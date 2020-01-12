МИД Великобритании прокомментировал задержание посла в Иране

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержания британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.

Источник: заявление министра

Прямая речь: "Задержание нашего посла в Тегеране без всяких оснований или объяснений является вопиющим нарушением международного права. Иранское правительство находится сейчас на перепутье.

Он может продолжать двигаться к тому, чтобы стать изгоем, с политической и экономической изоляцией, которые это повлечет за собой, или сделать шаги по направлению к деэскалации напряженности и выбрать путь дипломатии".

Что было раньше: В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.

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