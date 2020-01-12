МИД Великобритании прокомментировал задержание посла в Иране
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержания британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.
Источник: заявление министра
Прямая речь: "Задержание нашего посла в Тегеране без всяких оснований или объяснений является вопиющим нарушением международного права. Иранское правительство находится сейчас на перепутье.
Он может продолжать двигаться к тому, чтобы стать изгоем, с политической и экономической изоляцией, которые это повлечет за собой, или сделать шаги по направлению к деэскалации напряженности и выбрать путь дипломатии".
Что было раньше: В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.
- 10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.
- Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке" и заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
- Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.
- Ответственность за крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
- Также Офис президента опубликовал фото с отверстиями в корпусе самолета, образовавшимися в результате действия поражающих элементов.