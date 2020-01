ЕС встревожен из-за задержания британского посла в Тегеране

В Европейском союзе выразили обеспокоенность из-за задержания британского посла в Иране Роба Макейра во время протестов в Тегеране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy.