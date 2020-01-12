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Трамп - лидерам Ирана: Не убивайте протестующих

Воскресенье, 12 января 2020, 17:00
Трамп - лидерам Ирана: Не убивайте протестующих

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не убивать протестующих, которые выступают против нынешней власти.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите Интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего большого иранского народа!"

Детали: В то же время, как сообщает Радио Свобода, в столице Ирана Тегеране 12 января возобновились антиправительственные протесты, основное требование которых - наказать виновных в катастрофе украинского самолета, сбитого иранскими военными.

Большинство участников протестов, которые вышли на демонстрации у нескольких университетов, - студенты.

В твиттере очевидцы публикуют фото и видео протестов, в частности, у зданий университета имени Шахида Бехешти.

Что предшествовало: Ранее президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые начались после после признания факта взбивания самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

В Тегеране и других городах Ирана прошли массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета.

В Тегеране, на несколько часов, задерживали посла Великобритании в Иране Роберта Макера.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 
  • Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке" и заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.
  • Ответственность за крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.  
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам. 

Украинская правда
Темы: ТрампИранкатастрофа МАУ в Иране
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