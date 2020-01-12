Трамп - лидерам Ирана: Не убивайте протестующих

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не убивать протестующих, которые выступают против нынешней власти.

Источник: Трамп в Twitter

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Прямая речь: "Лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите Интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего большого иранского народа!"

Детали: В то же время, как сообщает Радио Свобода, в столице Ирана Тегеране 12 января возобновились антиправительственные протесты, основное требование которых - наказать виновных в катастрофе украинского самолета, сбитого иранскими военными.

Большинство участников протестов, которые вышли на демонстрации у нескольких университетов, - студенты.

В Ірані активісти вимагають покарати винних за збиття українського літака pic.twitter.com/PraW1533so — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 12, 2020

В твиттере очевидцы публикуют фото и видео протестов, в частности, у зданий университета имени Шахида Бехешти.

Что предшествовало: Ранее президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые начались после после признания факта взбивания самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

В Тегеране и других городах Ирана прошли массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета.

В Тегеране, на несколько часов, задерживали посла Великобритании в Иране Роберта Макера.

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