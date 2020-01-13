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Главные новости воскресенья и ночи: задержания по делу Окуевой, протесты в Иране

Понедельник, 13 января 2020, 07:00

Полиция задержала вероятно причастных к убийству Амины Окуевои, в Иране разгоняют протесты из-за сбивания самолета МАУ – новости, которые были актуальны 12 января.

О деле Окуевой

В воскресенье полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

О протестах в Иране

Проправительственные боевики начали разгон протестов, вспыхнувших после того как Тегеран признал сбивание самолета МАУ, что ранее отрицал.

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Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, в результате покушения на которого в декабре погиб его трехлетний сын, просит передать дело в Главное следственное управление Нацполиции.

Четыре человека были ранены в воскресенье во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска.

Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране Хосейн Салами извинился за ошибку, вследствие которой был сбит украинский пассажирский самолет МАУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что борт Минобороны с украинскими специалистами вернется из Тегерана, когда будет возможно забрать тела всех 11 погибших в авиакатастрофе.

Украинская правда

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Темы: катастрофа МАУ в Иране
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