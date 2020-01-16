В "Слуге народа" не видят оснований для отставки Гончарука

Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что для отставки премьер-министра Алексея Гончарука нет оснований.

Источник: Корниенко, котрого цитирует "Интерфакс-Украина", в четверг в комментарии журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Предлагались (на заседании фракции "Слуга народа") какие-то эмоциональные шаги: "А давайте выразим что-то там", но фракция не поддержала это. Это не обсуждение, выглядит это так: "А давайте срочно снимать Гончарука! Кто за?". 5 рук поднялось. Это эмоциональная реакция депутатов, которые себя считают оппозиционными к правительству".

Детали: Первый замглавы фракции заверил, что на данный момент нет ни причин, ни законных оснований для того, чтобы отправить правительство Гончарука в отставку. По словам Корниенко, касательно выражения недоверия, то это будет нарушением Конституции, и "Слуга народа" на такое не пойдёт.

По его мнению, отставка правительства спровоцирует политический кризис в Украине, который стране точно не нужен. Парламентарий убежден, что Кабмин Гончарука должен продолжать работать.

Прямая речь: "Я думаю, что правительство должно работать и выполнять те задачи, которые оно выполняет, а также больше заниматься безопасностью, в частности, своих внутренних разговоров и заниматься экономикой. Эти разговоры, они же об экономике".

Почему это важно: Согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, у правительства Гончарука есть иммунитет до октября 2020 года.



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