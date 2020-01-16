Адвокат Дугарь: Специалисты признали ничтожными основные доказательства МВД по делу Шеремета

Адвокат подозреваемого по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал выводы "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде.

Источник: facebook адвокатского объединения OK LEGAL Ореховский и Коломиец

Прямая речь: "Вот часть документа, которым полностью уничтожено единственное "доказательство" от МВД по делу Шеремета - т.н. экспертиза походки и портретная экспертиза.

Детали: По заключению привлеченных адвокатами специалистов, экспертиза МВД "неполная, необъективная, не может служить доказательством".

В заключении утверждается, что видеозаписи камер наблюдения не дают возможности исследовать интонационно-речевую составляющую невербального поведения субъектов.

Психологическая экспертиза от МВД, говорится в документе, исследовала чисто двигательные характеристики, которые, как утверждается сами по себе, вообще не могут быть предметом психологической экспертизы.

Привлеченные стороной защиты специалисты, также настаивают, что в портретной части экспертизы пропущен целый этап методики исследования. Они также утверждают, что изображение сравниваемых лиц имеют различные размеры и воспроизведены в разных ракурсах.

Прямая речь: "Независимые эксперты следовательно считают экспертизу от МВД необоснованным, неполной, и необъективной, несоответствующей закону "О судебной экспертизе", КПК. Такой, которая, по их мнению, не может служить источником доказательств по делу".

Детали: Адвокат Виталий Коломиец сообщил, что рецензию на экспертизу МВД составили "специалисты-ученые поз криминалистическим экспертизам с более чем 30-летним опытом, которые дорожат репутацией и независимы от МВД". Он отказался называть их имена. В конце документа указано, что исследование проводилось двумя судебными экспертами высшего квалификационного класса. Исследование экспертиз завершено 9 января, а 13 было передано стороне обвинения и суду.

Адвокат напомнил, что 3 января сторона защиты Дугарь подала в Государственное бюро расследований заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей. Он добавил, что в ГБР игнорируют их запросы информации о регистрации и открытии производства по этому заявлению.

Что было раньше: 8 января Киевский апелляционный суд оставил Дугарь под круглосуточным домашним арестом. Коллегия судей изменила место регистрации Дугарь из поселка Гвардейского Днепропетровской области на Киев.

15 января на суде по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Дугарь, защитники заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.

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