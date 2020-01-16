Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народа" просят СБУ выяснить происхождение "записи совещания Гончарука"

Четверг, 16 января 2020, 14:33
Слуги народа просят СБУ выяснить происхождение записи совещания Гончарука

Нардепы из фракции "Слуга народа" обратились в СБУ в связи с обнародованием аудиозаписи с якобы разговором Премьер-министра Алексея Гончарука с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление представителя Кабинета министров в Верховной Раде Елены Шуляк, в кулуарах парламента

Прямая речь: "Указанные аудиозаписи имеют значительный большой резонанс в обществе. Но сегодня, по состоянию на сейчас, отсутствует какая-либо информация о достоверности и целостности этой информации. Мы, группа народных депутатов обратились в Службу безопасности Украины сегодня для того, чтобы они организовали всестороннее исследование для того, чтобы установить, во-первых, источники происхождения такой информации, во-вторых - целостность такой информации, нет ли признаков монтажа или вмешательства в звуковую информацию".

Детали: Депутат добавила, что самое главное установить законность получения этой информации. Депутаты просят СБУ провести расследование и проинформировать депутатов о его результатах.

По словам Шуляк, существует три пути, как эта информация могла быть получена, если она является достоверной.

Прямая речь: "Во-первых, она могла бы быть получена в рамках уголовного расследования, которого, как мы знаем, нет. Во-вторых - в рамках контрразведывательной деятельности. О такой деятельности нам неизвестно. И третье, самое неприятное, такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установлении технических средств в помещении чиновников, где проводятся совещания".

Этому предшествовало: 15 января в сети была опубликована прослушка, где якобы премьер Гончарук говорит, что он "полный профан в экономике". На заседании фракции "Слуга народа" живо обсуждали это.

Также ходили слухи, что премьер якобы написал заявление об увольнении или что возможна его отставка.

В записи якобы участвуют, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, министр Тимофей Милованов, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб и заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Ковалив сообщила УП, что на записи не ее голос.

запись могла осуществляться 16 декабря 2019 года на встрече в формате "на кофе" между представителями Кабмина и Нацбанка в здании НБУ.

Рожкова не первый раз попадает на "пленки". Ее прослушивали в 2016 году. Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева связала прослушивание с тем, что Рожкова вела национализацию "Приватбанка". 

Утром 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, - и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

Важно: Согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, правительство Гончарука имеет иммунитет до октября 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГончарукскандалСлуга народаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Гончарук
Украинцы считают Гончарука и Шмыгаля худшими премьерами, чем Януковича и Тимошенко
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Наибольшую гривневую зарплату получал премьер Гончарук
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: