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В Иране опознаны тела всех погибших украинцев

Четверг, 16 января 2020, 20:20
В Иране опознаны тела всех погибших украинцев

В Тегеране завершили идентификацию всех 11 тел погибших украинцев во время авиакатастрофы. Продолжается подготовка к передаче тел в Украину.

Источник: МВД

Дословно: "Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину".

Детали: Тела 11 погибших планируют передать до 19 января.

В МВД сообщили о 15 спасателях, 4 следователях и 3 экспертах, которые помогали расследовать причины трагедии.

Два эксперта-генетика до сих пор в Тегеране – до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками 11 украинцев, погибших в самолете компании "Международные авиалинии Украины" в Иране, и сообщил им, что несколько граждан уже опознаны.

Президент также пообещал, что на этой неделе семьи погибших получат компенсации от государства на сумму 200 тысяч гривен.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все что известно

От Ирана до России. 10 нападений военных на самолеты - шансы на наказания и компенсации

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.
  • 10 января в СБУ заявили, что рассматривают две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.
  • Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ.
  • Ответственность за крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.  
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Украинская правда

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Темы: Иранкатастрофа МАУ в Иране
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