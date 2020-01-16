В Иране опознаны тела всех погибших украинцев

В Тегеране завершили идентификацию всех 11 тел погибших украинцев во время авиакатастрофы. Продолжается подготовка к передаче тел в Украину.

Источник: МВД

Дословно: "Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину".

Детали: Тела 11 погибших планируют передать до 19 января.

В МВД сообщили о 15 спасателях, 4 следователях и 3 экспертах, которые помогали расследовать причины трагедии.

Два эксперта-генетика до сих пор в Тегеране – до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками 11 украинцев, погибших в самолете компании "Международные авиалинии Украины" в Иране, и сообщил им, что несколько граждан уже опознаны.

Президент также пообещал, что на этой неделе семьи погибших получат компенсации от государства на сумму 200 тысяч гривен.

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