Зеленский – родственникам погибших в Иране: Нескольких украинцев уже идентифицировали

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками 11 украинских граждан, погибших в результате трагедии с самолетом компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Источник: пресс служба президента

Прямая речь Зеленского: "Сейчас несколько наших граждан идентифицированы.... Мы надеемся, что тела погибших вернутся 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами".

Детали: Глава государства сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

Он отметил, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тысяч гривен.

Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

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