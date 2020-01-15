Зеленский – родственникам погибших в Иране: Нескольких украинцев уже идентифицировали

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Среда, 15 января 2020, 15:53

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками 11 украинских граждан, погибших в результате трагедии с самолетом компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Источник: пресс служба президента

Прямая речь Зеленского: "Сейчас несколько наших граждан идентифицированы.... Мы надеемся, что тела погибших вернутся 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами".

Детали: Глава государства сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

Он отметил, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тысяч гривен.

Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

 
president.gov.ua

Предыстория:

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) 
  • Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.
  • Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Темы: катастрофа МАУ в Иране Зеленский Иран


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