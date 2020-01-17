Из Ирана вернулись сотрудники МАУ, которые расследовали катастрофу самолета
Сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые принимали участие в расследовании трагедии пассажирского самолета в Иране, вернулись в Украину.
Источник: президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook
Прямая речь: "Сегодня утром в аэропорту "Борисполь" встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране.
Для каких-либо разговоров не было сил, и ситуация им особо не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивее.
После прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, почтить память погибших. Оказывается, мужчины тоже время плачут".
Этому предшествовало: Украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы и идентификации тел погибших в катастрофе над Тегераном 9 января вылетел в Иран.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что борт Минобороны с украинскими специалистами вернется из Тегерана, когда будет возможно забрать тела всех 11 погибших в авиакатастрофе.
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества)
- Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины попросили Иран передать украинским правоохранителям бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого иранскими военными.