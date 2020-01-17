Из Ирана вернулись сотрудники МАУ, которые расследовали катастрофу самолета

Сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые принимали участие в расследовании трагедии пассажирского самолета в Иране, вернулись в Украину.

Источник: президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook

Прямая речь: "Сегодня утром в аэропорту "Борисполь" встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране.

Для каких-либо разговоров не было сил, и ситуация им особо не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивее.

После прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, почтить память погибших. Оказывается, мужчины тоже время плачут".

Этому предшествовало: Украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы и идентификации тел погибших в катастрофе над Тегераном 9 января вылетел в Иран.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что борт Минобороны с украинскими специалистами вернется из Тегерана, когда будет возможно забрать тела всех 11 погибших в авиакатастрофе.

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