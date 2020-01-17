Стало известно, когда самолет с погибшими в Иране прилетает в Украину

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Пятница, 17 января 2020, 19:13

Самолет с телами 11 погибших в авиакатастрофе прилетит из Ирана в Украину в воскресенье, 19 января. В аэропорту "Борисполь" проведут церемонию почтения памяти погибших.

Источник: "Международные авиалинии Украины" в Facebook, Офис президента

Сообщение МАУ: "Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются в Украину в воскресенье, 19 января. Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00".

Детали: В то же время в Офисе президента заявили, что 19 января в 11:30 начнется церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы.

Что предшествовало: Сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые принимали участие в расследовании трагедии пассажирского самолета в Иране, вернулись в Украину.

Предыстория:

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) 
  • Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины попросили Иран передать украинским правоохранителям бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого иранскими военными.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в Иране


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