Стало известно, когда самолет с погибшими в Иране прилетает в Украину

Самолет с телами 11 погибших в авиакатастрофе прилетит из Ирана в Украину в воскресенье, 19 января. В аэропорту "Борисполь" проведут церемонию почтения памяти погибших.

Источник: "Международные авиалинии Украины" в Facebook, Офис президента

Сообщение МАУ: "Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются в Украину в воскресенье, 19 января. Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00".

Детали: В то же время в Офисе президента заявили, что 19 января в 11:30 начнется церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы.

Что предшествовало: Сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые принимали участие в расследовании трагедии пассажирского самолета в Иране, вернулись в Украину.

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