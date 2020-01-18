Порошенко ждут на допрос о "госизмене" в Минских соглашениях

873 просмотра
Суббота, 18 января 2020, 11:58

Государственное бюро расследований обнародовало повестку на допрос пятому президенту Украины Петру Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве о его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" от 2015 года.

Источник: сообщение ГБР от 18 января

Детали: По сообщению ГБР, Порошенко должен явиться в 10:30 21 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 г. (следователи Козлов М.Б., Лазорчик И.В.) и в 11:00 24 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 г. (следователи Егоров Д.А., Амелин А.В.).

Дословно: "В случае неявки без уважительных причин к следователю к свидетелю может быть применен привод", заявили в ГБР.

Украинская правда
Темы: Порошенко ГБР госизмена Минские соглашения Портнов


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко обещали поддержку Трампа на выборах за расследование против Burisma – Парнас 17 января 2020, 15:26
Банк Порошенко сохранял 247 миллионов окружения Януковича – ОГП 17 января 2020, 13:38
Порошенко не заключал соглашения с Суркисами по "1+1" – Евросолидарность 17 января 2020, 12:43
Все новости
Главные новости
В Нацгвардии уверяют, что влияния НГУ в разведке не прибавится
Палата представителей США показала новые документы по делу импичмента Трампа
В КГГА призвали минимизировать использование личного транспорта
"Вы глубоко в экономике": Зеленский решил дать еще один шанс Гончаруку
Все новости
здоровье

Диеты не работают: 6 стратегий, которые не делают чудеса, но помогают похудеть

исследование

Паника, как у людей: почему растения боятся дождя

безопасность

Автокресло: как ездить с ребенком в такси, как выбрать свое и есть ли альтернативы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів