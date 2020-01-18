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Порошенко ждут на допрос о "госизмене" в Минских соглашениях

Суббота, 18 января 2020, 10:58
Порошенко ждут на допрос о госизмене в Минских соглашениях

Государственное бюро расследований обнародовало повестку на допрос пятому президенту Украины Петру Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве о его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" от 2015 года.

Источник: сообщение ГБР от 18 января

Детали: По сообщению ГБР, Порошенко должен явиться в 10:30 21 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 г. (следователи Козлов М.Б., Лазорчик И.В.) и в 11:00 24 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 г. (следователи Егоров Д.А., Амелин А.В.).

 
 
 

Дословно: "В случае неявки без уважительных причин к следователю к свидетелю может быть применен привод", заявили в ГБР.

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Напомним,

  • После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Петра Порошенко начат ряд уголовных производств, к которым причастен юрист Андрей Портнов - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП времен Януковича, также знакомый с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.
  • По состоянию на октябрь ГБР вела не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
  • В команде Порошенко считают, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.
  • Порошенко, в частности, подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.
  • Также ГБР открыло уголовное производство по факту возможной госизмене Порошенко во время подписания Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Портнов обвиняет в госизмене не Порошенко, а Зеленского.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда бы не подписал Минские соглашения, на которые пошел Порошенко в 2015 году.
  • 13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа по производству о вероятном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от прохождения "детектора лжи" отказались.
  • 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
  • Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры. 

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБРгосизменаМинские соглашенияПортнов
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