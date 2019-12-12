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"Никогда не говори никогда": Зеленский прокомментировал "госизмену" Порошенко

Четверг, 12 декабря 2019, 22:55
Никогда не говори никогда: Зеленский прокомментировал госизмену Порошенко

Президент Владимир Зеленский никогда не подписал бы Минские соглашения на тех условиях, на которые согласился пятый президент Петр Порошенко в 2015 году.

Источник: Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1"

Прямая речь: "За Петром Порошенко очень много различных грехов, связанных и с ним, и с его окружением...

Я бы никогда не подписал такое соглашение. Но я не знаю, при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска". Мне кажется, что там было не просто. И когда я говорю "никогда не подписал", я откровенно вам скажу – наверное, в этой ситуации – "никогда не говори никогда".

Детали: На вопрос, обижается ли Зеленский на Порошенко за "пьяницу" и "наркомана", президент ответил, что не обижается, потому что он "не пьяница и не наркоман".

Что было ранее: Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной госизмены экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко во время подписания Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что Портнов обвиняет в госизмене не Порошенко, а Зеленского.

Напомним:

  • На саммите в Париже 9 декабря Зеленский настаивал, что Украина должна получить контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а президент России Владимир Путин требовал выборов и только потом передачи границы под контроль Украины.
  • Минские соглашения 2015 года предусматривают сначала выборы в ОРДЛО и только затем передачу Украине контроля над границей с Россией.
  • Во втором туре президентских выборов Зеленский и Порошенко устроили шоу со сдачей анализов на наркотики и алкоголь. Тестирование инициировал Зеленский, однако затем произошел конфуз с его результатами. После этого Порошенко заявил о "большой угрозе, когда есть подозрение, что у президента наркотическая зависимость".

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Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПорошенко
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