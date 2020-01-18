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SkyUp приостановит полеты в ОАЭ из-за трагедии в Тегеране

Суббота, 18 января 2020, 12:18
SkyUp приостановит полеты в ОАЭ из-за трагедии в Тегеране

С 1 февраля 2020 года авиаперевозчик SkyUp Airlines приостанавливает полеты в Объединенные Арабские Эмираты из Запорожья, Львова и Харькова в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком.

Источник: пресс-служба авиакомпании 

Детали: Необходимость облетать территории Ирана и Ирака вызвала увеличение продолжительности полетов, а также потребность делать остановку в пути для дозаправки, отмечает перевозчик.

Как только запрет пролета над территориями Ирака и Ирана будет отменен, SkyUp рассмотрит возможность вернуться к выполнению этих рейсов.

Прямая речь Александра Альба, совладельца авиакомпании: "Мы вынуждены принять сложное для нас решение временно прекратить полеты регулярной программы в Шарджу из регионов Украины. Чтобы сделать наши полеты более безопасными, мы изменили эти маршруты - теперь мы летаем через территории Египта и Саудовской Аравии, а также делаем остановку для дозаправки в Анталии. Такая необходимость увеличивает время полета минимум на три часа. Это создает неудобства для наших пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета - Запорожье, Львове, Харькове". 

Детали: Пассажиры, которые уже приобрели билеты на рейсы в Шарджу, будут уведомлены об отмене рейсов и получат возмещение стоимости билетов, обратившись к авиакомпании в установленном порядке. 

Авиакомпания продолжит выполнение регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с дополнительной посадкой в Анталии на обратном пути.

Предыстория:

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
  • На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Украинская правда
Темы: авиакатастрофа МАУ в Иране
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