SkyUp приостановит полеты в ОАЭ из-за трагедии в Тегеране

С 1 февраля 2020 года авиаперевозчик SkyUp Airlines приостанавливает полеты в Объединенные Арабские Эмираты из Запорожья, Львова и Харькова в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком.

Источник: пресс-служба авиакомпании

Детали: Необходимость облетать территории Ирана и Ирака вызвала увеличение продолжительности полетов, а также потребность делать остановку в пути для дозаправки, отмечает перевозчик.

Как только запрет пролета над территориями Ирака и Ирана будет отменен, SkyUp рассмотрит возможность вернуться к выполнению этих рейсов.

Прямая речь Александра Альба, совладельца авиакомпании: "Мы вынуждены принять сложное для нас решение временно прекратить полеты регулярной программы в Шарджу из регионов Украины. Чтобы сделать наши полеты более безопасными, мы изменили эти маршруты - теперь мы летаем через территории Египта и Саудовской Аравии, а также делаем остановку для дозаправки в Анталии. Такая необходимость увеличивает время полета минимум на три часа. Это создает неудобства для наших пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета - Запорожье, Львове, Харькове".

Детали: Пассажиры, которые уже приобрели билеты на рейсы в Шарджу, будут уведомлены об отмене рейсов и получат возмещение стоимости билетов, обратившись к авиакомпании в установленном порядке.

Авиакомпания продолжит выполнение регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с дополнительной посадкой в Анталии на обратном пути.

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