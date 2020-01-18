В воскресенье возле "Борисполя" ограничат движение: Украине вернут тела погибших в Тегеране

19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения.

Источник: Управление государственной охраны Украины

Детали: По сообщению УГО, ограничения движения возможны в связи с траурными мероприятиями в связи с авиакатастрофой рейса PS 752 "Тегеран-Киев" в Иране.

Водителей и посетителей международного аэропорта "Борисполь" просят учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Предыстория: