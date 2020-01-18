В воскресенье возле "Борисполя" ограничат движение: Украине вернут тела погибших в Тегеране
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Суббота, 18 января 2020, 14:58
19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения.
Источник: Управление государственной охраны Украины
Детали: По сообщению УГО, ограничения движения возможны в связи с траурными мероприятиями в связи с авиакатастрофой рейса PS 752 "Тегеран-Киев" в Иране.
Водителей и посетителей международного аэропорта "Борисполь" просят учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
- На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тела украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета МАУ должны быть возвращены на родину до 19 января.
- По данным Офиса президента, церемония в память о погибших в результате катастрофы самолета начнется в "Борисполе" в воскресенье ориентировочно в 11:30.
Украинская правда
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