Порошенко поставил ГБР условие для явки на допросы и обвинил ОП в слежке

Явка пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в Госбюро расследований возможна только при условии надлежащего вручения повесток.

Источник: пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Детали: В политсиле, которую возглавляет Порошенко, заявили, что Офис президента и ГБР "незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской".

Дословно: "Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами Уголовно-процессуального Кодекса на 21 и 24 января, прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки".

"Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты", - отметили в "ЕС".

При этом в партии заявили, что явка Порошенко на допросы "возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины".

Предыстория:

18 января Государственное бюро расследований обнародовало повестку на допрос пятому президенту Украины Петру Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве о его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" от 2015 года.

Порошенко должен явиться в ГБР в 10:30 21 января для допроса в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 г. и в 11:00 24 января - для допроса в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 г.

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Напомним,