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В Албании на глубине 13 километров произошло землетрясение

Четверг, 2 января 2020, 00:56
В Албании на глубине 13 километров произошло землетрясение

В Албании, вблизи города Дуррес на западном побережье страны, произошло землетрясение.

Источник: Геологическая служба США

Детали: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на западном побережье Албании. Эпицентр землетрясения находился на глубине 12,7 километра.

Пока нет никакой информации о разрушении или пострадавших в результате стихийного бедствия.

Напомним:

  • Мощное землетрясение силой 6,4 балла произошло 26 ноября 2019 в Адриатическом море у побережья Албании.

Темы: Албания
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