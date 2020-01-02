В Албании на глубине 13 километров произошло землетрясение
Четверг, 2 января 2020, 00:56
В Албании, вблизи города Дуррес на западном побережье страны, произошло землетрясение.
Источник: Геологическая служба США
Детали: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на западном побережье Албании. Эпицентр землетрясения находился на глубине 12,7 километра.
Пока нет никакой информации о разрушении или пострадавших в результате стихийного бедствия.
Напомним:
- Мощное землетрясение силой 6,4 балла произошло 26 ноября 2019 в Адриатическом море у побережья Албании.