В Албании на глубине 13 километров произошло землетрясение

В Албании, вблизи города Дуррес на западном побережье страны, произошло землетрясение.

Источник: Геологическая служба США

Детали: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на западном побережье Албании. Эпицентр землетрясения находился на глубине 12,7 километра.

Пока нет никакой информации о разрушении или пострадавших в результате стихийного бедствия.

Напомним: