Горел тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон"

В четверг возникло возгорание тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон".

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Детали: Инцидент произошел возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области.

Машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но это им не удалось.

В 12:00 пожарные локализовали пожар, в 12:35 ликвидировали на площади 10 м кв, его вероятная причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.

Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.