Горел тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон"
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Четверг, 2 января 2020, 17:04
В четверг возникло возгорание тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон".
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Детали: Инцидент произошел возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области.
Машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но это им не удалось.
В 12:00 пожарные локализовали пожар, в 12:35 ликвидировали на площади 10 м кв, его вероятная причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.
Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.
Украинская правда
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