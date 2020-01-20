На Микитася снова надели электронный браслет

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Понедельник, 20 января 2020, 16:26

Правоохранители опять надели электронный браслет слежения на бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на 80 млн гривень.

Источник: адвокат екснардепа Александр Лысак в комментарии Украинской правде

Детали: По его словам, после того как в понедельник пограничники сняли Микитася с рейса Киев-Лондон, на него снова надели электронный браслет слежения и заставили сдать загранпаспорт.

Лысак говорит, что ему не известны причины таких действий пограничников, поэтому он готовит соответствующий запрос в Госпогранслужбу.

Прямая речь: "В решении (о запрете выезжать из страны - УП) нет основания", - подчеркнул он.

Дополняется...

Евгений Кизилов, УП
Темы: Микитась Пограничная служба криминал Британия


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