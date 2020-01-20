На Микитася снова надели электронный браслет

Правоохранители опять надели электронный браслет слежения на бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на 80 млн гривень.

Источник: адвокат екснардепа Александр Лысак в комментарии Украинской правде

Детали: По его словам, после того как в понедельник пограничники сняли Микитася с рейса Киев-Лондон, на него снова надели электронный браслет слежения и заставили сдать загранпаспорт.

Лысак говорит, что ему не известны причины таких действий пограничников, поэтому он готовит соответствующий запрос в Госпогранслужбу.

Прямая речь: "В решении (о запрете выезжать из страны - УП) нет основания", - подчеркнул он.

Детали: Адвокат подтвердил, что у его клиента есть "решение о предоставлении разрешения на выезд".

Что было раньше: в понедельник Микитася в аэропорту "Борисполь" сняли с рейса при попытке вылета из Украины в Великобританию.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили эту информацию. По словам собеседника, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Максим Грищук, но впоследствии отменил его.

По словам источника УП, Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон.

Почему это важно: Согласно решению суда об избрании меры пресечения, подозреваемый Микитась вышел под залог. Вместе с тем он должен прибывать к детективу, прокурору, следователю или судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться без разрешения детектива, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы.

Также Микитась должен сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

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